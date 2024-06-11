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首页 > 数码之家>平板电脑

OPPO Pad Air2 平板电脑获推 ColorOS 14 正式版：新增流体云通知、智能抠图

2024/6/11 20:11:21 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 11 日消息，OPPO Pad Air2 今日开放 ColorOS 14.0 正式版升级，版本号为 OPD2301_14.0.0.801，系统包大小约 591.15MB。新版本适配安卓 14 系统底层， 新增流体云通知、智能抠图等功能

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IT之家附此次更新详情如下：

更新亮点

泛在服务

  • 新增流体云交互形式，根据当前服务状态与内容，以不同形态进行实时提醒一眼获知重要信息。

智慧高效

  • 新增智慧抠图功能，支持识别图片中的多个主体，一键轻松提取

  • 新增文件随心开功能，支持在平板端预览多种格式文件

智慧互联

  • 优化随身工作台跨端同步体验，提升办公效率。

  • 升级我的设备为设备空间，统一管理互联设备，多设备控制更便捷。

安全隐私

  • 新增隐私水印，为证件照一键添加保护水印，图片分享更安全。

  • 优化照片与视频权限管理，应用访问更安全。

性能优化

  • 提升系统稳定性，提升应用启动速度，优化动画流畅性。

  • 升级焕新存储技术，新增应用压缩与文件消重能力，节省系统可用存储空间。

水声设计

  • 新增水生主题系统铃声，优化系统 UI 提示音效，提升声音质感。

  • 优化系统动效，带来细腻丝滑的动效设计。

系统

  • 新增支持相册图片无边框拼接功能

  • 新增侧边栏区域截屏选项

  • 新增桌面抽屉模式支持首字母模糊搜索

  • 新增应用音量单独调节功能尝鲜版，享受个性化音频体验

适配详情

适配机型

  • OPPO Pad Air2

正式版版本号

  • OPPO Pad Air2 —— 14.0.0.801 及以上

申请须知

  • 本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。

  • 升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致平板出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启平板，或正常使用一段时间后会自行恢复。

  • 公测版用户不需要额外报名正式版，可通过系统推送版本的方式直接升级到正式版。内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等（可能会根据测试需求有相应调整），测试结束后会统一推送正式版，具体请留意官方内测群的公告。

申请方式

  • 请确保您的平板版本已经升级到基础版本 13.2.0.425、13.2.0.426、13.2.0.427（版本号查看方法：设置 → 关于本机 → 版本信息 → 版本号）

  • 请点击“设置 → 关于本机 → 顶部版本信息（“平板名称”上方） → 右上角设置 → 尝鲜申请 → ColorOS 14.0 正式版 → 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》” → 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 14.0 了。

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关键词：OPPO Pad Air2

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