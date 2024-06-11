OPPO Pad Air2 平板电脑获推 ColorOS 14 正式版：新增流体云通知、智能抠图

升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致平板出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启平板，或正常使用一段时间后会自行恢复。

公测版用户不需要额外报名正式版，可通过系统推送版本的方式直接升级到正式版。内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等（可能会根据测试需求有相应调整），测试结束后会统一推送正式版，具体请留意官方内测群的公告。