OPPO Pad Air2 平板电脑获推 ColorOS 14 正式版：新增流体云通知、智能抠图

IT之家 6 月 11 日消息，OPPO Pad Air2 今日开放 ColorOS 14.0 正式版升级，版本号为 OPD2301_14.0.0.801，系统包大小约 591.15MB。新版本适配安卓 14 系统底层， 新增流体云通知、智能抠图等功能。
IT之家附此次更新详情如下：
更新亮点
泛在服务
新增流体云交互形式，根据当前服务状态与内容，以不同形态进行实时提醒一眼获知重要信息。
智慧高效
新增智慧抠图功能，支持识别图片中的多个主体，一键轻松提取
新增文件随心开功能，支持在平板端预览多种格式文件
智慧互联
优化随身工作台跨端同步体验，提升办公效率。
升级我的设备为设备空间，统一管理互联设备，多设备控制更便捷。
安全隐私
新增隐私水印，为证件照一键添加保护水印，图片分享更安全。
优化照片与视频权限管理，应用访问更安全。
性能优化
提升系统稳定性，提升应用启动速度，优化动画流畅性。
升级焕新存储技术，新增应用压缩与文件消重能力，节省系统可用存储空间。
水声设计
新增水生主题系统铃声，优化系统 UI 提示音效，提升声音质感。
优化系统动效，带来细腻丝滑的动效设计。
系统
新增支持相册图片无边框拼接功能
新增侧边栏区域截屏选项
新增桌面抽屉模式支持首字母模糊搜索
新增应用音量单独调节功能尝鲜版，享受个性化音频体验
适配详情
适配机型
OPPO Pad Air2
正式版版本号
OPPO Pad Air2 —— 14.0.0.801 及以上
申请须知
本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。
升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致平板出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启平板，或正常使用一段时间后会自行恢复。
公测版用户不需要额外报名正式版，可通过系统推送版本的方式直接升级到正式版。内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等（可能会根据测试需求有相应调整），测试结束后会统一推送正式版，具体请留意官方内测群的公告。
申请方式
请确保您的平板版本已经升级到基础版本 13.2.0.425、13.2.0.426、13.2.0.427（版本号查看方法：设置 → 关于本机 → 版本信息 → 版本号）
请点击“设置 → 关于本机 → 顶部版本信息（“平板名称”上方） → 右上角设置 → 尝鲜申请 → ColorOS 14.0 正式版 → 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》” → 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 14.0 了。
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