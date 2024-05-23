OPPO Pad Air2 平板电脑新增极光紫配色，到手价 1099 元起

IT之家 5 月 23 日消息，OPPO 今天推出了全新 OPPO Pad Air2 极光紫配色，官方称是 Reno12 系列银幻紫好搭子。

OPPO Pad Air2 此前已提供深空灰、流光银两款配色，正面配备 11.4 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2408*1720，屏幕比例 7:5，支持最高 90Hz 刷新率（支持 48/50/60/90Hz 智能调节）、最高 180Hz 触控采样率，亮度为 500nit（典型值）。

该平板支持“学习空间独立密码”，能够通过锁屏访问，解锁即可直达学习空间界面，与日常的界面互相独立不干扰，号称可以为孩子营造更专注的学习空间。此外，家长可以在微信小程序上，随时查看孩子的平板使用情况，并且远程管理平板的使用权限。

这款平板搭载联发科 Helio G99 处理器，CPU 最高主频 2.2GHz，搭配 LPDDR4X+ UFS2.2。内置 8000mAh（典型值），支持 33W 充电功率，预装基于 Android 13 开发的 ColorOS 13.1，后置、前置镜头均为 800 万像素。

OPPO Pad Air2 极光紫已开启预约，5 月 31 日正式开售，目前优惠 200 元，到手价 1099 元起，IT之家附具体售价如下：

6GB+128GB：1099 元

8GB+128GB：1399 元

8GB+256GB：1599 元

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