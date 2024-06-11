后置三摄 + 全新相机应用，HTC U24 / pro 手机海报曝光

IT之家 6 月 11 日消息，HTC 将于明天早上 8 点推出 U24 / pro 手机，目前这款手机的海报已经被外媒 mobiltelefon 泄露，其中显示该机“pro”版本采用后置三摄设计，据称“HTC 还准备了一款全新相机应用程序，使拍摄更加方便”。

IT之家获悉，该机配备高通骁龙 7 Gen 3 处理器，搭载一块 1080 × 2436 分辨率 6.8 英寸 OLED 屏幕，配备 12GB RAM 和最新安卓 14 系统，支持反向无线充电，不过具体功率暂不得而知。

HTC 在去年 5 月及 7 月分别推出了 U23 pro 及 U23 标准款手机，两款手机均采用高通骁龙 7 Gen 1 处理器、8GB RAM 及 128GB 存储空间，IT之家整理手机硬件如下：

屏幕：6.7 英寸 120Hz 1080x2400 分辨率 OLED 屏

处理器：高通骁龙 7 Gen 1

RAM：8 GB

存储空间：256 GB

后置摄像头：108 MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 景深 + 5MP 微距

前置摄像头：32 MP

电池：4600 毫安时，支持 30W 快充，15W 无线充电，反向充电

其他：支持 IP67 防水防尘，Wi-Fi 6，拥有 3.5mm 耳机孔，支持扩展 SD 卡

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