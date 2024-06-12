谷歌正测试 Android 15 盗窃检测功能，巴西用户率先体验

IT之家 6 月 12 日消息，谷歌正测试在 5 月份 I / O 开发者大会上公布的 Android 15 自动盗窃检测功能。由于巴西用户反馈了当地猖獗的手机盗窃问题，谷歌选择该国作为首个测试地区。如果你恰好居住在巴西，现在就可以注册尝试这项新功能。

“盗窃检测锁”（Theft Detection Lock）功能会利用人工智能判断手机的晃动是否意味着正在发生盗窃。除了依靠运动传感器，该功能还可以检测其他可疑迹象，例如有人试图在不同的网络上使用手机，或是手机长时间脱离常用网络。

IT之家注意到，盗窃检测功能是 Android 15 隐私和安全改进计划的一部分，其他改进还包括一个名为“私密空间”的密码锁定保险库，用于存储敏感应用和数据。不过，盗窃检测功能将会向下兼容到旧版本系统。

除了盗窃检测功能，巴西的安卓用户还将享受更多便利。他们可以点击商家搜索结果中出现的专用按钮，直接通过 WhatsApp 发送消息。此外，用户可以直接在搜索结果中预约医生和美容师等本地商家的服务。目前，这两项功能仅限巴西用户使用。

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