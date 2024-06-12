有望实现存储器无限次擦写，我国科学家开发“无疲劳铁电材料”登上 Science

IT之家 6 月 12 日消息，6 月 7 日，中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队联合电子科技大学、复旦大学相关团队在国际学术杂志 Science 上发表了题为“Developing fatigue-resistant ferroelectrics using interlayer sliding switching”（利用二维滑移铁电机制开发抗疲劳铁电材料）的研究文章。

该项研究基于二维滑移铁电机制，创制了一种无疲劳的铁电材料，为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径。

据中国科学院宁波材料技术与工程研究所介绍，铁电材料是一种常见的功能材料，因其晶体正负电荷中心不重合，产生电偶极矩，从而具有自发电极化的性质，并能够被外场所调控。然而，以商用最广的锆钛酸铅（PZT）为代表的传统铁电材料在使用过程中会发生铁电疲劳，即随着极化在外场下翻转次数的增加，电极化会减小导致性能衰减，最终引发器件失效故障。在全球范围内，铁电疲劳失效是各类电子设备发生故障的主要原因之一。

研究团队以双层 MoS 2 （二硫化钼）二维材料为代表性材料，通过化学气相输送（CVT）法制备了双层 MoS 2 铁电器件。研究发现，在百万次循环电场翻转极化以后，电学曲线测量表明，铁电极化并未发生衰减，其抗疲劳性能明显优于传统离子型铁电材料。

这意味着，以存储器为例，使用新型二维滑移铁电材料制备的铁电存储器无读写次数的限制。因此对于深海探测或航空航天重大装备领域而言，无疲劳的新型二维层状滑移铁电材料有望极大提升设备可靠性，降低维护成本。

IT之家附论文链接：

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado1744

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