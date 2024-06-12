Jabra 捷波朗宣布停产 Elite 系列无线耳机，聚焦更赚钱的领域

IT之家 6 月 12 日消息，无线耳机品牌捷波朗（Jabra）宣布停产旗下广受欢迎的 Elite 系列真无线耳机，这一决定是捷波朗母公司 GN Audio 出于战略转型考量，旨在将资源集中于更具盈利潜力的领域。

GN Audio 首席执行官 Peter Karlstromer 在新闻稿中承认，捷波朗 Elite 系列在与顶级品牌竞争和引领真无线耳机创新方面取得了巨大成功。然而，Karlstromer 也指出，不断变化的市场动态以及难以获得令人满意的投资回报率是停产 Elite 和 Talk 系列产品线的主要原因。

公司认为，其他业务部门拥有更大的投资回报潜力。“经过评估，我们认为与助听器、企业级和游戏领域产品相比，Elite 系列目前无法为我们带来令人满意的投资回报率，”Karlstromer 表示。

GN 计划在 2024 年底前逐步减少相关产品的库存，并承诺“几年内”继续为用户提供客户服务和支持。尽管 Elite 系列停产令人惋惜，捷波朗仍将继续专注于面向企业的 Evolve 系列音频产品。

为致敬这一系列产品，捷波朗并没有悄无声息地退出市场，而是推出了备受好评的 Elite 8 Active 和 Elite 10 高端耳机的第二代产品，分别命名为 Elite 8 Active Gen 2 和 Elite 10 Gen 2。公司宣称这两款产品是其有史以来“最佳的耳机”，在音质和降噪功能方面实现了升级。

IT之家注意到，这两款耳机最引人注目的功能是其创新的充电盒。该充电盒可以通过 AUX 端口或 USB 端口连接到外部设备，直接将音频传输到耳机，无需蓝牙配对即可轻松连接到缺乏无线功能的飞机娱乐系统等设备。

近年来无线耳机市场竞争日趋激烈，涌现出许多高性价比的平价品牌。与此同时，苹果和索尼等行业巨头培育了忠实的客户群，巩固了其高端耳机市场的领先地位，令像捷波朗这样的品牌难以在激烈的竞争中占据有利可图的细分市场。

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