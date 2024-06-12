荣耀亲选 JOWAY 66W 移动电源开启预售：12000mAh、Type-C 双向快充，179 元

IT之家 6 月 12 日消息，荣耀亲选 JOWAY66W 超级快充移动电源今日开启预售，内置 12000mAh 电池，支持双向 66W 快充，首发价 179 元。

IT之家附该产品详情信息如下：

荣耀亲选 JOWAY 66W 快充移动电源支持 Type-C 双向快充，在 SCP 模式下，最大支持 66W 超级快充。

官方表示，该移动电源输出充电可在 45 分钟将荣耀 Magic6 从 0 电量充至 100%；输入充电可在 103 分钟将自身充满。

荣耀亲选 JOWAY 66W 快充移动电源支持 SCP / PD3.0 / FCP / QC 3.0 等主流充电协议，可以为华为、小米、苹果等品牌手机、笔记本电脑设备充电。

该移动电源支持 Type-C 和 Type-A 双口输出，可同时为双设备充电；支持小电流充电，可为荣耀智能手表、智能手环、蓝牙耳机等小电流设备充电。

此外，荣耀亲选 JOWAY 66W 快充移动电源容量 12000mAh，可携带上飞机。

产品参数如下：

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