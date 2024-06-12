极狐阿尔法 S5 将于 6 月 15 日上市：800V 架构中型轿车，预售 19.98 万元起

IT之家 6 月 12 日消息，极狐旗下的纯电中型轿车 —— 极狐阿尔法 S5 将于 6 月 15 日正式上市。该车基于 800V 架构打造，已经于 4 月 22 日开启预售。

708 MAX（单电机版）：19.98 万元

650 ULTRA（双电机版）：21.98 万元

IT之家汇总该车主要信息如下：

新车提供星云粉、幻视白、星钻黑、极狐白、冰灰 5 种外观配色，长宽高分别为 4820/1930/1480 毫米，轴距为 2900 毫米，采用了溜背式的轿跑设计风格。

内饰方面，其取消了液晶仪表盘，使用 HUD 抬头显示取而代之。新车中控台下方几乎没有实体按键，将一系列功能操作集成在悬浮式中控屏内部。纵观整个座舱，该车使用了比较简洁的设计思路。

该车 AR-HUD 可显示车速、续航、挡位等基础信息，同时支持显示导航情况、智驾功能等，还支持观影投屏。其他配置方面，新车配有一体式运动座椅、可视化水晶香氛等等。

该车将搭载第四代“极峰”动力，基于全域 800V 高压架构，提供单电机、前后双电机四驱系统。其风阻系数 0.1925，四驱版搭载了前同步 + 后异步双电机组合，综合功率可达 390 千瓦，综合扭矩为 690 牛・米；单电机车型的电机功率则是 185kW。

此外，该车提供包含暴走模式、赛道模式、弹射起步在内的多种驾驶模式，暴走模式搭配弹射起步可实现零百 3.7 秒的加速成绩。赛道模式下，用户可以自定义车辆参数，包括加速模式、扭矩分配、能量回收、稳定辅助等功能。

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