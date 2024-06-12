拿下 6 亿欧元融资，“OpenAI 欧洲对手”Mistral 估值飙升至近 60 亿欧元

IT之家 6 月 12 日消息，据《金融时报》北京时间今日凌晨报道，总部位于巴黎的 AI 初创公司 Mistral AI 现已筹集到 6 亿欧元的资金，估值接近 60 亿欧元（IT之家备注：当前约 468 亿元人民币）。该公司由微软、英伟达提供支持，成立至今刚满一年，被视作 OpenAI 的“潜在挑战者”。

自（去年）12 月以来，对该公司的投资使其估值翻了三倍。Mistral 的首席执行官 Arthur Mensch 在接受采访时表示：“从创业之初，我们就被告知…… 这是一个永远不会被颠覆的市场。但我们证明事实并非如此，我们有效地颠覆了 OpenAI 的商业模式。”

对于 Mistral 这家总部位于硅谷以外、致力于构建大型通用人工智能（AGI）模型的初创公司而言，最新一轮融资是其迄今为止最大的一笔交易。因为 Mistral 计划利用筹集到的超过 10 亿欧元的资金，从欧洲冠军成长为全球竞争者。

当前，Mistral 的联合创始人 Timothée Lacroix、Guillaume Lample、Mensch 仍然是公司的主要股东，都是曾在谷歌 DeepMind 和 Meta 工作的法国 AI 研究人员。

Mensch 透露，Mistral 使用了“略多于”1000 个训练 AI 系统所需的高性能图形处理单元芯片，并花费了上千万欧元来打造产品，可与 OpenAI、谷歌和 Meta 等全球巨头砸下巨额打造的产品相媲美。

两周前，马斯克也为自己的初创公司 xAI 筹集了 60 亿美元（当前约 435.86 亿元人民币），竞争对手们则瞄准了 ChatGPT 的开发者 OpenAI 的领先优势，后者获得了微软 130 亿美元（当前约 944.36 亿元人民币）的支持。

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