三星被曝“挖”来苹果 Siri 资深高管 Murat Akbacak，领导北美 AI 团队

IT之家 6 月 12 日消息，据彭博社今日报道，知情人士称三星正在合并北美两家 AI 技术研究中心，并且聘请了苹果公司的一位前高管负责新机构的运营。

报道称，三星本周在公司内部宣布了这一消息，其正在创建一个名为“北美人工智能中心”的新机构，将加拿大多伦多和美国加州山景城的团队合二为一，以改善运营和提高效率。

苹果公司的资深前高管 Murat Akbacak 将执掌该部门，根据彭博社获取的内部备忘录，他曾在苹果公司负责制定、执行个人数字助理 Siri 的战略，重点关注个性化、情景化及对话式、多模态人工智能等多个领域。

此举是三星在 AI 领域愈发积极的最新迹象。报道称，对于三星、苹果等设备制造商来说，AI 等功能被视为让消费者“更频繁”升级软硬件的一种手段。当前，三星在海外主要使用谷歌 Gemini 的技术来为其 AI 功能提供支持。

据IT之家此前报道，曾有市场调查机构今年年初调查了法国、德国、英国、意大利和西班牙 5 个欧洲国家，以及美国和澳大利亚 2 个国家，发现三星的 Galaxy AI 营销策略积极推动消费者购买 Galaxy S24 系列，每四位 Galaxy S24 购买者中就有一位表示 Galaxy AI 是他们选择这款手机的关键原因（在澳大利亚购买者中占 27%）。

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