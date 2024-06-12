2K 视频 + 免费 72 小时滚动云存储：小米智能门铃 3 京东 230 元限时购

小米智能门铃 3 开售于 2021 年 12 月 14 日，搭载 2K 分辨率摄像头，能够双向通话，发售价为 349 元。

京东 618 大促期间，活动价 252 元，领取 20 元补贴券，Plus 会员立减 1.26 元，到手价为 230.74 元：

20 元补贴券：点此领取。

另外，今日可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用：点此抽取。

小米智能门铃 3 包含外置的本体以及内置的扬声器。产品内置 5200mAh 大容量电池，摄像头视野可达 180°，相比前代升级为 300 万像素传感器、6 镜片镜头。

产品搭载人体感应传感器，摄像头具有 AI 人形识别技术，可以全天候监测异动。门口有人出现，可以立即录像并上传至手机。产品具有双向通话功能，并支持变声功能，不会暴露个人性别和年龄，保证安全。

小米智能门铃 3 拥有 4 颗大功率红外补光灯，波长 940 nm，保证在夜间也能够看清楼道。购买这款门铃，小米提供 72 小时免费滚动云存储功能，可以查看 3 天以内的录像视频。

IT之家了解到，该产品支持与小爱触屏音箱联动，在屏幕上查看来访者画面，并进行双向对讲。为了防止产品被拆，安装时提供强力 3M 胶、强拆报警以及门铃账号强绑定功能。其室内接收器可以插在 220V 墙插上，拥有 79dB 大音量，提供 4 档音量可选。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】