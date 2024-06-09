大 1 匹新一级能效：小米巨省电 S1A1 空调 1351 元 12 期免息

小米 米家巨省电空调（睡眠版）大 1 匹 KFR-26GW / S1A1 京东专卖店现售 1899 元。

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据介绍，这款空调的能效值为 APF 5.30，符合国家新一级能效标准。官方宣传在相同条件下，相比原一级能效壁挂空调，一年可省约 201 度电。

该空调采用全直流变频压缩机，搭配电子膨胀阀，能平稳运行，寿命持久且减少耗电。

另外，采用自研全新风道，保障送风顺畅，实现低噪运行。并内置光敏传感器，支持智能调节亮度。

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