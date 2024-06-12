华为 Mate 40、nova 11 / 10 / 9 系列等 16 款机型获推鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版：新增摇一摇权限管理、互动主题

IT之家 6 月 12 日消息，华为 Mate 40 系列手机今日迎来鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版更新，版本号为 4.2.0.120（SP1C00E100R6P6），新增摇一摇权限管理、WLAN 网络自动连接开关、互动主题等功能，系统包大小约 6.81 GB。

IT之家整理此次更新亮点内容如下：

主题新增几何派对主题，选择不同的三角几何形象创造组合成阵列，跟随点击手势在锁屏界面上方或下方滚动开启派对

新增几何贴纸主题，可将三角几何形象或多彩贴纸堆叠成个性化的主题，贴纸在锁屏界面可跟随点击手势进行互动，萌趣可爱

新增心情派对主题，自主选择各种各样的可爱表情，通过多种布局方式组合成丰富的个性主题，为您带来更多有趣的互动体验