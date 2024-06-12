华为 Mate 40、nova 11 / 10 / 9 系列等 16 款机型获推鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版：新增摇一摇权限管理、互动主题

IT之家 6 月 12 日消息，华为 Mate 40 系列手机今日迎来鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版更新，版本号为 4.2.0.120（SP1C00E100R6P6），新增摇一摇权限管理、WLAN 网络自动连接开关、互动主题等功能，系统包大小约 6.81 GB。
IT之家整理此次更新亮点内容如下：
适配机型
HUAWEI Mate 40
HUAWEI Mate 40 Pro
HUAWEI Mate 40 Pro+
HUAWEI Mate 40 Pro 4G
HUAWEI Mate 40 RS 保时捷设计
HUAWEI Mate 40 RS 保时捷设计 典藏版
HUAWEI Mate 40E
HUAWEI Mate 40E Pro
HUAWEI Mate 40E 4G
HUAWEI nova 11
HUAWEI nova 11 Pro
HUAWEI nova 11 Ultra
HUAWEI nova 10
HUAWEI nova 10 Pro
HUAWEI nova 9
HUAWEI nova 9 Pro
主题
主题新增几何派对主题，选择不同的三角几何形象创造组合成阵列，跟随点击手势在锁屏界面上方或下方滚动开启派对
新增几何贴纸主题，可将三角几何形象或多彩贴纸堆叠成个性化的主题，贴纸在锁屏界面可跟随点击手势进行互动，萌趣可爱
新增心情派对主题，自主选择各种各样的可爱表情，通过多种布局方式组合成丰富的个性主题，为您带来更多有趣的互动体验
新增心情贴纸主题，用丰富的热门表情及 1500 + 心情表情搭配成千变万化的互动主题，让锁屏界面多变又好玩
界面
小艺建议场景卡片可堆叠展示，提升场景卡片使用体验
打磨更多场景的操作细节，让视觉动效、提示等更为精致、准确
系统
优化全局搜索使用体验，桌面下拉操作更流畅
提升应用启动、任务切换、滑动操作等多种场景下的使用体验，给您带来更丝滑流畅的操作手感
新增 WLAN 网络自动连接开关，可单独控制是否自动连接曾连接过的 WLAN 网络 (设置方式： 长按网络名称 → 修改网络 → 自动连接)
安全
通过管控应用获取设备方向的权限，拦截应用内“摇一摇”广告跳转，为您提供更纯净的应用使用体验 (管控方式： 设置 → 隐私 → 权限管理 → 应用获取设备方向)
建立端云配合机制，实现对恶意应用进行更精准、更快速地管控
新增病毒和风险应用的防误报机制，智能识别病毒与风险应用，让 HarmonyOS 更纯净安全
对新安装的第三方应用进行通知发送权限管控，有效精简通知消息，让生活更轻松
目前处于鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版系统的机型如下：
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