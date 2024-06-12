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华为 Mate 40、nova 11 / 10 / 9 系列等 16 款机型获推鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版：新增摇一摇权限管理、互动主题

2024/6/12 15:49:25 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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感谢IT之家网友 热心吃瓜群众评论圈主任iasky最亮的派大星Izgnelre123JessePinkmenCMCC软媒新友2131455海珠孤岛肖战割割 的线索投递！

IT之家 6 月 12 日消息，华为 Mate 40 系列手机今日迎来鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版更新，版本号为 4.2.0.120（SP1C00E100R6P6），新增摇一摇权限管理、WLAN 网络自动连接开关、互动主题等功能，系统包大小约 6.81 GB。

▲  IT之家图赏：华为 Mate 40 Pro 秋日胡杨

IT之家整理此次更新亮点内容如下：

适配机型

  • HUAWEI Mate 40

  • HUAWEI Mate 40 Pro

  • HUAWEI Mate 40 Pro+

  • HUAWEI Mate 40 Pro 4G

  • HUAWEI Mate 40 RS 保时捷设计

  • HUAWEI Mate 40 RS 保时捷设计 典藏版

  • HUAWEI Mate 40E

  • HUAWEI Mate 40E Pro

  • HUAWEI Mate 40E 4G

  • HUAWEI nova 11

  • HUAWEI nova 11 Pro

  • HUAWEI nova 11 Ultra

  • HUAWEI nova 10

  • HUAWEI nova 10 Pro

  • HUAWEI nova 9

  • HUAWEI nova 9 Pro

主题

  • 主题新增几何派对主题，选择不同的三角几何形象创造组合成阵列，跟随点击手势在锁屏界面上方或下方滚动开启派对

  • 新增几何贴纸主题，可将三角几何形象或多彩贴纸堆叠成个性化的主题，贴纸在锁屏界面可跟随点击手势进行互动，萌趣可爱

  • 新增心情派对主题，自主选择各种各样的可爱表情，通过多种布局方式组合成丰富的个性主题，为您带来更多有趣的互动体验

  • 新增心情贴纸主题，用丰富的热门表情及 1500 + 心情表情搭配成千变万化的互动主题，让锁屏界面多变又好玩

界面

  • 小艺建议场景卡片可堆叠展示，提升场景卡片使用体验

  • 打磨更多场景的操作细节，让视觉动效、提示等更为精致、准确

系统

  • 优化全局搜索使用体验，桌面下拉操作更流畅

  • 提升应用启动、任务切换、滑动操作等多种场景下的使用体验，给您带来更丝滑流畅的操作手感

  • 新增 WLAN 网络自动连接开关，可单独控制是否自动连接曾连接过的 WLAN 网络 (设置方式： 长按网络名称 → 修改网络 → 自动连接)

安全

  • 通过管控应用获取设备方向的权限，拦截应用内“摇一摇”广告跳转，为您提供更纯净的应用使用体验 (管控方式： 设置 → 隐私 → 权限管理 → 应用获取设备方向)

  • 建立端云配合机制，实现对恶意应用进行更精准、更快速地管控

  • 新增病毒和风险应用的防误报机制，智能识别病毒与风险应用，让 HarmonyOS 更纯净安全

  • 对新安装的第三方应用进行通知发送权限管控，有效精简通知消息，让生活更轻松

目前处于鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版系统的机型如下：

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