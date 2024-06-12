波音“星际客机”意外不断，NASA 宣布飞船返航时间推迟至 6 月 18 日以后

IT之家 6 月 12 日消息，美国航天局发布博客，通报任务团队计划把波音“星际客机（Starliner）”及其搭载的首批宇航员从国际空间站返回地球的时间推迟至不早于 6 月 18 日，任务团队正研究可能影响“星际客机”飞船返航的因素。

参考IT之家此前报道，波音 CST-100 “星际客机”于 6 月 5 日搭载两名宇航员发射升空，并于 6 月 6 日飞抵国际空间站并与之对接，原计划本周五（6 月 14 日）与空间站分离并返回地球。此次任务是 NASA 对 Starliner 进行认证飞行前的一次关键测试。

美国宇航局国际空间站副项目经理迪娜・康特拉透露，NASA 在星际客机停靠空间站期间发现了一个新问题 —— 一个“卡滞”的氧化剂阀门。

NASA 周一发布的一篇博客文章提到，星际客机推进系统还存在意料之外的氦气泄漏问题，而在上一周飞船飞往空间站的 24 小时行程中已经发现了四个泄漏点。

此外，在这次飞行中，星际客机的 28 个机动推进器中有 5 个都出现了故障，但 NASA 和波音有信心在飞船对接轨道实验室之前恢复其中 4 个推进器的功能。NASA 官员表示，星际客机最多可以在空间站停靠 45 天。

在安排星际客机返回之前，休斯顿的 NASA 项目人员需要权衡各种因素，包括修复星际客机上的故障部件、天气状况以及空间站日程安排，例如其他宇航员的太空行走，后续可能会公布更多有关星际客机返航的信息。

按照计划，星际客机最早将在 6 月 18 日脱离空间站，然后在大约六个小时后降落在新墨西哥白沙导弹靶场沙漠、亚利桑那州威尔考克斯干涸湖床或其他类似的预定地点，具体取决于天气条件。

值得一提的是，由于频繁出现的各种意外和负面信息，波音股价年初至今已经跌去 26.32%，而且目前还在跌。

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