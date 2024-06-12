创造多项世界纪录：世界最大库盆填筑工程上水库正式蓄水，缓解苏南供电紧缺

IT之家 6 月 12 日消息，6 月 6 日上午，江苏句容抽水蓄能电站上水库正式下闸蓄水，标志着这座创下“世界最高的沥青混凝土面板堆石坝”“世界最高的抽水蓄能电站大坝”“世界最大的库盆填筑工程”等多项世界纪录的抽蓄电站进入蓄能新阶段。

江苏句容抽水蓄能电站位于镇江市句容市境内，是国家能源局“十三五”规划重点建设项目。电站为日调节纯抽水蓄能电站，装机容量 135 万千瓦，设计年发电量 13.5 亿千瓦时，年抽水电量 18 亿千瓦时，建成后主要承担江苏电网的调峰、填谷、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等建筑物组成。

上水库主坝最大坝高 182.3 米、坝长 810 米，创下沥青混凝土面板堆石坝的世界最高纪录，该大坝也是世界最高的抽水蓄能电站大坝；电站上水库是世界最大的库盆填筑工程，总库容 1749 万立方米，库盆采用半挖半填布置，大坝及库盆总填筑量约 3000 万立方米，库底最大回填深度约 120 米。

IT之家查询获悉，该项目由中国电力建设集团负责勘测设计、国家电网公司建设。中国电力建设集团表示，上水库创新性地采用了库岸沥青混凝土面板与库底土工膜联合防渗方案，库底土工膜防渗面积为 46.5 万平方米，采用 HDPE 和 TPO 两种防渗土工膜材料，其中 TPO 土工膜为国内水电工程中首次应用。

电站运行后，将具有近双倍容量功能，能有效增强电网用电峰谷的调控能力，缓解苏南供电紧缺的矛盾，成为“西电东送”、“西气东输”、特高压交流送电受端电网有力的电源支撑。

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