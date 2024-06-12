海信星光 S1 Pro 激光电视发布：75-100 英寸三色激光、超 400 尼特亮度，9999 元起

IT之家 6 月 12 日消息，海信今晚发布了激光电视新品星光 S1 Pro，升级 RGB 三色激光系统，提供 75、85、88、100 英寸四款尺寸可选，售价 9999 元起。

75 英寸：450 尼特峰值亮度、2.1 音响，9999 元

80 英寸：450 尼特峰值亮度、2.1.2 音响，10999 元

88 英寸：400 尼特峰值亮度、2.1.2 音响，16999 元

100 英寸：410 尼特峰值亮度、2.1.2 音响、可折叠屏幕，26999 元

IT之家注：目前 75 英寸及 80 英寸版电商标价仍为 11999 / 12999 元。

海信星光 S1 Pro 搭载基于 RGB 三色激光的自研 LPU 数字激光引擎，覆盖 151% DCI-P3 色域，平均 DeltaE＜0.9，支持 10bit 色深。

此外，S1 Pro 还搭载多重 AI 画质功能，并通过 IMAX Enhanced 认证，支持 Filmmaker Mode 电影制作人模式。

新款激光电视配备菲涅尔无源抗光屏，其中 100 英寸版本采用可折叠屏 2.0 设计，方便运输与安装。

新品激光电视搭载哈曼卡顿定制声学系统，支持杜比全景声与 DTS:X。

80、88、100 英寸：2x 15W 扬声器、2x 8W 天空音、60W 峰值功率低音炮

75 英寸：2x 15W 扬声器、2x 8W 天空音

星光 S1 Pro 还搭载联发科 MT9649 处理器、4GB 内存与 128GB 存储，支持 Android 11 操作系统，并采用自带 NFC 功能的语音遥控器。

据介绍，该产品搭载双 AI 摄像头，可自动识别屏幕区域，实现自适应调整画面参数与自动校正。

星光 S1 Pro 提供两个 HDMI 2.1 视频输入接口，主机尺寸 521 x 282 x 119mm。

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