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海信星光 S1 Pro 激光电视发布：75-100 英寸三色激光、超 400 尼特亮度，9999 元起

2024/6/12 19:36:48 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 12 日消息，海信今晚发布了激光电视新品星光 S1 Pro，升级 RGB 三色激光系统，提供 75、85、88、100 英寸四款尺寸可选，售价 9999 元起。

电视售价

  • 75 英寸：450 尼特峰值亮度、2.1 音响，9999 元

  • 80 英寸：450 尼特峰值亮度、2.1.2 音响，10999 元

  • 88 英寸：400 尼特峰值亮度、2.1.2 音响，16999 元

  • 100 英寸：410 尼特峰值亮度、2.1.2 音响、可折叠屏幕，26999 元

IT之家注：目前 75 英寸及 80 英寸版电商标价仍为 11999 / 12999 元。

海信星光 S1 Pro 搭载基于 RGB 三色激光的自研 LPU 数字激光引擎，覆盖 151% DCI-P3 色域，平均 DeltaE＜0.9，支持 10bit 色深。

激光引擎

高色域

此外，S1 Pro 还搭载多重 AI 画质功能，并通过 IMAX Enhanced 认证，支持 Filmmaker Mode 电影制作人模式。

AI 画质

新款激光电视配备菲涅尔无源抗光屏，其中 100 英寸版本采用可折叠屏 2.0 设计，方便运输与安装。

菲涅尔无源抗光屏

可折叠屏 2.0

新品激光电视搭载哈曼卡顿定制声学系统，支持杜比全景声与 DTS:X。

  • 80、88、100 英寸：2x 15W 扬声器、2x 8W 天空音、60W 峰值功率低音炮

  • 75 英寸：2x 15W 扬声器、2x 8W 天空音

哈曼卡顿定制声学系统

星光 S1 Pro 还搭载联发科 MT9649 处理器、4GB 内存与 128GB 存储，支持 Android 11 操作系统，并采用自带 NFC 功能的语音遥控器。

NFC 遥控器

据介绍，该产品搭载双 AI 摄像头，可自动识别屏幕区域，实现自适应调整画面参数与自动校正。

双 AI 摄像头

接口配置

星光 S1 Pro 提供两个 HDMI 2.1 视频输入接口，主机尺寸 521 x 282 x 119mm。

主机外观

京东海信激光电视星光 S1 Pro 100 英寸 26999 元直达链接

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关键词：海信激光电视星光 S1 Pro

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