9797 元，全球首款 F1.8 全画幅变焦镜头适马 28-45mm F1.8 DG DN | Art 国行 6 月 18 日上市

IT之家 6 月 3 日消息，适马今晚宣布新款 28-45mm F1.8 DG DN | Art 镜头国行将于 6 月 18 日上市，定价 9797 元。

据介绍，隶属于 Art 系列的新款 28-45mm F1.8 DG DN 镜头为全球首款全画幅 F1.8 变焦镜头，重量 960g，支持 L 卡口与索尼 E 卡口。

适马 28-45mm F1.8 DG DN 镜头采用 F1.8 恒定大光圈，可提供媲美定焦镜头的优异光学。

该镜头采用内变焦结构，镜头整体长度保持不变，对焦距离为恒定的 30cm。

该款镜头采用 15 组 18 片（5 片 SLD，3 片非球面镜片）的镜头结构，搭载纳米多孔镀膜与超级多层镀膜技术。

此外，该款镜头还采用 HLA 高速线性马达与双向驱动对焦环，以确保安静、自然平滑的对焦体验。

28-45mm F1.8 DG DN | Art 镜头配备光圈环、无极光圈切换键与光圈锁定开关、两个可定制的 AFL 按钮与带锁的花瓣型遮光罩。

此外还配备防尘防溅的镜身、前组镜片配备防水防油涂层，适合各种场景下的使用。

IT之家附镜头详细参数如下：

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