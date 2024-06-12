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9797 元，全球首款 F1.8 全画幅变焦镜头适马 28-45mm F1.8 DG DN | Art 国行 6 月 18 日上市

2024/6/12 19:48:06 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 3 日消息，适马今晚宣布新款 28-45mm F1.8 DG DN | Art 镜头国行将于 6 月 18 日上市，定价 9797 元。

国行定价

据介绍，隶属于 Art 系列的新款 28-45mm F1.8 DG DN 镜头为全球首款全画幅 F1.8 变焦镜头，重量 960g，支持 L 卡口与索尼 E 卡口。

镜头海报

适马 28-45mm F1.8 DG DN 镜头采用 F1.8 恒定大光圈，可提供媲美定焦镜头的优异光学。

F1.8 恒定大光圈

该镜头采用内变焦结构，镜头整体长度保持不变，对焦距离为恒定的 30cm。

内变焦结构

该款镜头采用 15 组 18 片（5 片 SLD，3 片非球面镜片）的镜头结构，搭载纳米多孔镀膜与超级多层镀膜技术。

镜头结构图

MTF 参数

此外，该款镜头还采用 HLA 高速线性马达与双向驱动对焦环，以确保安静、自然平滑的对焦体验。

28-45mm F1.8 DG DN | Art 镜头配备光圈环、无极光圈切换键与光圈锁定开关、两个可定制的 AFL 按钮与带锁的花瓣型遮光罩。

光圈环

AFL 按钮

遮光罩

此外还配备防尘防溅的镜身、前组镜片配备防水防油涂层，适合各种场景下的使用。

IT之家附镜头详细参数如下：

镜头参数

相关阅读：

全球首款 F1.8 全画幅变焦镜头，适马 28-45mm F1.8 DG DN | Art 发布

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关键词：适马镜头

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