DZOFILM 东正 Arles T1.4 大光圈电影镜头发布：25 / 35 / 50 / 75 / 100mm 定焦，单支 15699 元

IT之家 6 月 12 日消息，东正光学 DZOFILM 今晚正式发布 Arles 系列 T1.4 大光圈电影镜头，25 / 35 / 50 / 75 / 100mm 五个焦段现已开售，单支 15699 元、五支套装 70699 元。

DZOFILM Arles 大光圈系列镜头采用 T1.4 超大光圈，低照度拍摄环境，亦能带来充足的通光量，支持高帧率拍摄。

Arles 系列镜头采用多层纳米镀膜工艺，减少镜片表面反射；结构内部采用超级哑黑工艺，抑制杂光漫反射。

据介绍，该系列镜头使用 16 片光阑叶片，宣称能营造“悦目怡人的圆润散景”，并且全系列内置浮动镜组结构，提升近摄光学表现。

光学设计方面，14mm、21mm 与 25mm 各使用了两片非球面镜片，且全系采用类萤石的底色散光学材料。

全系列十支镜头覆盖超广角、标准及长焦焦段，适配更大画幅传感器。

此外，全系列前端口径为统一的 95mm、滤镜尺寸为 86mm，采用标准 0.8 MOD 同齿位设计，全系列重量介于 1.4kg~1.9kg 之间。

IT之家附 DZOFILM Arles 系列镜头详细参数如下：

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