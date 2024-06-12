吸血鬼游戏《夜族崛起》登陆索尼 PS5 平台：适配 DualSense 震动功能和扳机效果、港区 308 港币

IT之家 6 月 12 日消息，继 5 月推出 1.0 正式版后，吸血鬼游戏《夜族崛起（V Rising）》今天正式登陆索尼 PS5 游戏主机，港区 PSN 商店售价 308 港币（IT之家备注：当前约 286 元人民币）。

作为一只吸血鬼醒来，建造自己的宏伟城堡，躲避阳光的炙烤，探索有七个地区和 57 场艰巨首领战的广大开放世界。无论您是独自狩猎，单人游玩，还是和好友线上结盟，您都要获得力量，为了统治暗夜而与德古拉本人进行一场史诗级的对决。