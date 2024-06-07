游戏《侏罗纪世界：进化 2》 PS5/4 平台“1 日限定”1.5 折优惠：现价 70.2 港币

IT之家 6 月 7 日消息，据索尼 PlayStation 官微，今日参与“Days of Play”1 日限定活动的游戏是 PS5 / PS4 平台的《侏罗纪世界：进化 2》。

截至北京时间 6 月 8 日 0 时，该作在 PlayStation Store 可享 1.5 折优惠，现价 70.2 元港币（IT之家备注：当前约 65 元人民币），原价则是 468 元港币。不过平台数据显示，《侏罗纪世界：进化 2》豪华版售价仍是 568 元港币。

据介绍，《侏罗纪世界：进化 2》是 2018 年 Frontier 管理模拟游戏《侏罗纪世界：进化》的续作，具有全新的沉浸式叙事剧情，并由《侏罗纪世界》系列电影原班人马参与配音。

简介内容如下：

原创《侏罗纪世界》故事

在《侏罗纪世界 2》中那些惊天动地的事件之后，投身于引人入胜的原创故事并担任主要决策者，在剧情模式中体验一步一脚印成为园区管理大师的艰辛。与电影经典角色伊恩・马尔科姆博士 (中文由 Li Yuantao 配音，英文由 Jeff Goldblum 配音) 和克莱尔・迪琳 (中文由 Zhang Anqi 配音，英文由 Bryce Dallas Howard 配音) 一起合作，并主导相关工作，一起努力控制、保护野生恐龙，并遏制其在美国肆意妄为。

打造您自己的《侏罗纪世界》

使用深度管理工具和创意选项掌控全局。建造一系列全新的个性化建筑并雇佣新的科学家，打造您专属的公园以满足游客和恐龙的需求。在沙盒模式中释放您的创意，或在挑战模式中直面不同地点和环境灾难的挑战并检验您的能力。

游玩混沌理论

您可以穿梭于最爱的电影片段当中，感受跌宕起伏的剧情。充分体验经典的《侏罗纪世界》和《侏罗纪公园》系列电影中情节的大胆假设，遍历全部五部电影中的各个时代和地点。沉浸在《侏罗纪世界》系列电影之中，看看在您的控制下，故事会有怎样的发展。

发现令人生畏的恐龙

在《侏罗纪世界：进化 2》中，将会有超过 75 种史前生物生动再现，其中包括玩家呼声甚高的飞行爬虫类和海生爬虫类。这些动物统治着这片土地，它们会争夺地盘并对周围世界做出智能化的反应，从而带给人更加逼真的感受。使用生物工程来个性化培育拥有全新肤色的恐龙，并通过改变其遗传基因组来解锁不同的特性。

如您已经拥有该游戏的 PS4™ 数字版，则可免费获得其 PS5™ 数字版，无需额外付费购买。如您拥有 PS4™ 制品版游戏，则需在下载游戏和每次游玩时将光盘放入 PS5™ 主机内。如您拥有 PS4™ 制品版游戏，但购买了无光驱的 PS5™ 数字版主机，则无法免费获得该游戏的 PS5™ 版本。