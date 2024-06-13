Intel Mac 可升 macOS Sequoia：支持 iPhone 镜像，但无缘苹果牌“AI”和实时音频转录

IT之家 6 月 13 日消息，采用英特尔芯片的 Mac 设备固然可以兼容升级苹果 macOS Sequoia 系统，但是无法使用 Apple Intelligence 等一些功能。

IT之家援引科技媒体 9to5Mac 报道，简要汇总下英特尔芯片 Mac 无法使用的 macOS Sequoia 功能 / 特性如下：

Apple Intelligence

苹果公司宣布的所有 Apple Intelligence 功能都只能在搭载 Apple Silicon 处理器的 Mac 上使用，需要 M1 或更高版本的芯片。这意味着英特尔用户将无法跟随跃进，使用苹果的 AI 功能。

实时音频转录

苹果表示在 macOS Sequoia 中，Apple Notes 中实时音频转录的支持也仅限于 Apple Silicon 设备。

实时音频转录是指在 Apple Notes 中记录音频会话，并生成实时音频转录，你可以搜索或与其他注释、核对表或合并文档。

该功能仅限于 Apple Silicon Mac 设备，目前仅支持以下语言：

英语（澳大利亚）

英语（加拿大）

英语（爱尔兰）

英语（新西兰）

英语（南非）

英语（英国）

英语（美国）

英特尔 Mac 设备可用 iPhone 镜像

苹果官方介绍如下：

macOS Sequoia 通过 iPhone 镜像令连续互通体验更妙不可言，用户可以直接从 Mac 完全访问并控制 iPhone。

iPhone 上的自定墙纸与图标会同步显示，用户还可以在主屏幕滑动切换页面、开启或浏览所有 app。

Mac 的键盘、触控板和鼠标都能用于与 iPhone 互动，iPhone 音频甚至能在 Mac 播放。用户还能在 iPhone 和 Mac 之间流畅地拖放文件。

iPhone 镜像期间，iPhone 会保持锁定状态，因此其他人无法使用此 iPhone 或看到用户对 iPhone 的操作。

iPhone 在镜像时也能开启待机显示，用户一瞥就能获取信息。此外，用户还能直接在 Mac 上浏览并回复 iPhone 通知。

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