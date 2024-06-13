苹果 Safari 18 浏览器助你遨游网络：Highlights AI 提炼网页内容、升级阅读模式等

IT之家 6 月 13 日消息，苹果在 macOS Sequoia 测试版更新中，为 Safari 18 浏览器引入了一系列新的功能，其中值得关注的就是 Highlights AI 功能，可以帮用户更轻松地发现网络信息。

Highlights AI

用户可以在地址栏左侧打开 Highlights 功能，并从中快速调出网站的相关信息，如导航、摘要或快速链接，以了解有关人物、音乐、电影和电视节目的更多信息。

Highlights 现阶段仅限于美国地区，尚不清楚苹果何时会扩充到国内。IT之家此前文章中，专门介绍了 Highlights 功能，感兴趣的用户可以移步阅读。

阅读器

苹果 Safari 18 全面升级了阅读器，用户现在只要使用地址栏中的“阅读器”按钮在网站上启用该模式，苹果现在引入了新的自定义选项。

进入阅读器模式之后用户再次单击该按钮，下拉菜单会让你更改主题（白色、米白色、灰色、黑色），并选择你喜欢的字体（Athelas、Charter、Georgia、Iowan、New York、Palatino、San Fransisco、Seravek 和 Times New Roman）。

该下拉菜单还能更改文字大小（从 50% 到 300%） ，以及在页面上查找单词或短语的 "查找..." 选项和隐藏阅读器模式的按钮。

苹果公司表示，阅读器还可以在侧边栏中提供文章摘要和目录，不过科技媒体 MacRumors 实测发现目前并未生效，该功能可能需要借助 Apple Intelligence，而后者需要今年晚些时候才会推出。

视频查看器

Safari 在页面上嗅探到视频之后，会启用新的视频播放模式，会将媒体放在最前面和中间，这样你就可以在不遮挡视频的情况下调整窗口。它还会在叠加中显示系统播放控制，包括画中画，非常实用。

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