美图公司推出 AI 短片创作工具 MOKI：自动生成分镜图并转为视频素材

IT之家 6 月 13 日消息，美图公司昨日举办以“聊聊 AI 工作流”为主题的第三届美图影像节，现场发布了 AI 短片创作工具 MOKI。

据IT之家此前报道，美图创始人吴欣鸿曾表示，Sora 给行业较大心理冲击，美图会致力于 AI 原生应用的进一步打造。

美图称与常规文生视频产品不同，MOKI 可实现内容和成本的双重可控，目前可以进行多种视频场景的 AI 短片创作。

MOKI 可在脚本、视觉风格、角色等前期设定完成后，AI 自动生成分镜图并转为视频素材，通过智能剪辑、AI 配乐、AI 音效、自动字幕等功能串联素材并实现成片。

此外美图还发布了另外 5 款产品：

美图云修 V2：AI 批量修图软件

开拍 V2：用 AI 制作口播视频

美图设计室 V3：AI 设计工具

站酷设计服务：设计服务平台

奇觅：游戏物料 AI 制作与投放平台

美图表示，美图的应用层有 AI 图像、AI 视频、AI 设计、AI 营销四大模块，生态层由站酷和美图 AI 助手 RoboNeo 提供服务，模型层由美图奇想大模型（MiracleVision）提供 AI 模型能力。

美图奇想大模型升级到 V5，采用美图自研 DiT 技术架构，涵盖图像大模型、视频大模型、音频大模型和文本大模型，拥有更好的扩展性与更大的参数量。

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