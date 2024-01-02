美图 AI 视觉大模型 MiracleVision（奇想智能）通过备案，将向公众开放

IT之家 1 月 2 日消息，IT之家从美图公司官方微信公众号获悉，1 月 2 日，美图公司自研 AI 视觉大模型 MiracleVision（奇想智能）通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，将面向公众开放。

美图 AI 视觉大模型 MiracleVision（奇想智能）于 2023 年 6 月内测，为美图秀秀、美颜相机、Wink、美图设计室、WHEE、美图云修等知名影像与设计产品提供 AI 模型能力的同时，也帮助美图公司搭建起由底层、中间层和应用层构建的人工智能产品生态。

美图称，MiracleVision（奇想智能）目前已升级至 4.0 版本，除全面应用于美图旗下产品，还在逐步助力电商、广告、游戏、动漫、影视五大行业。

美图表示，截至目前，在通过备案的国内大模型当中，美图公司 MiracleVision（奇想智能）是唯一专注视觉领域的大模型，也是福建省唯一通过备案的大模型。

2023 年 4 月，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》。《生成式人工智能服务管理暂行办法》于 7 月正式公布，从技术发展与治理、服务规范、监督检查和法律责任等方面对生成式人工智能做出具体规定，并于 8 月 15 日起施行，是全球首部针对生成式人工智能的专门立法。

随后，多款国内大模型产品相继通过备案。

8 月 31 日，第一批通过备案的公司集中宣布向广大用户开放，其中包括百度文心一言、商汤大模型“商量 SenseChat”、百川智能的百川大模型、智谱华章的“智谱清言”等。除此以外，抖音云雀大模型、智谱 AI“GLM”大模型、中科院紫东太初大模型，MiniMax“ABAB”大模型、上海人工智能实验室书生通用大模型、360 公司的“360 智脑”等大模型也陆续对公众开放。

11 月 4 日，网易有道“子曰”教育大模型、昆仑万维（300418）“天工”大模型、知乎“知海图 AI”模型、金山办公“WPS AI”、好未来“MathGPT”大模型、面壁智能“面壁露卡 Luca”、出门问问“序列猴子”、月之暗面“moonshot”以及美团等公司的大模型产品通过备案，可以面向全社会开放服务。

近期，度小满“轩辕”大模型、深言科技“语鲸大模型”、云知声山海大模型、澜舟科技孟子 GPT - 通用 -7B 等大模型也通过了备案。

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