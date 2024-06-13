消息称欧加（OPPO、一加、realme）新机 5800m / 6100Ah 电池，支持超百瓦快充

IT之家 6 月 13 日消息，博主 @数码闲聊站今日发文，欧加此前试产的 5800mAh 和 6100mAh 电池即将登场，同时还将分别搭载 120W 和 100W 有线快充。

此外，博主表示“5700mAh 电池将在高通骁龙 8 Gen4 处理器迭代旗舰落地，欧加系这波容量最高也会干到 6 开头”。

IT之家此前报道，欧加试产三块硅负极双电芯，5700mAh、5800mAh、6100mAh，全员支持 100W 有线充，正代旗舰线会做无线充，这三块是确定量产落地。

欧加系手机目前已拥抱“大电池、高快充”发展方向，今年发布的 OPPO Reno 12 系列手机配备 5000mAh 电池及 80W 快充，此前发布的一加 12、OPPO Find X7 系列手机也均搭载 5000mAh 及以上容量电池，支持百瓦快充。

此次欧加支持 100W 快充的 5800mAh 和 6100mAh 电池登场，意味着 OPPO 将发力充电续航领域，意图提高用户对手机的感知体验。

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