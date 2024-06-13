试水不到一年，消息称字节跳动关停多个互动剧业务

IT之家 6 月 13 日消息， Tech 星球报道称，因业务调整，由字节商业化部门巨量引擎开发的多款探索 IAP 互动剧小程序业务将于 6 月 17 日关停，泡泡心选、爪爪心选和果冻心选三个平台都已发布关停运营的公告。

互动剧是一种结合短剧与游戏互动技术的娱乐形式，不仅保留了短剧紧凑、精彩的特点，还通过游戏互动技术为观众带来了更多的参与感和沉浸感。

《完蛋！我被美女包围了！》的爆火，使得“游戏＋短剧”这一跨界新潮流一夜兴起。面对这块新蛋糕，阅文、快手、字节、中文在线等多个平台纷纷出手布局。

字节在去年制作完成首个自制互动剧《重回 1990 之美女如云》，并在 3 个互动剧平台上架。IT之家查询发现该互动剧在抖音 App 内的话题播放数仅有 7.9 万次，远低于其他互动剧在抖音内千万甚至过亿的播放量。

此后泡泡心选上线了全网首部三角虐恋互动剧《前任之爱的选择》，该互动剧需要付费解锁剧情，一个月的会员价格为 199 元。而《完蛋！我被美女包围了！》游戏售价 42 元，打折时价格还可以更低。

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