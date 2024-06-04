字节跳动任命前华纳兄弟高管担任全球总法律顾问

IT之家 6 月 4 日消息，IT之家从 TikTok 官网获悉，字节跳动 6 月 3 日宣布，John Rogovin（约翰・罗戈文）将加入公司担任全球总法律顾问。

在 2022 年离职之前，约翰在华纳兄弟担任总法律顾问超过十二年。在此期间，他负责华纳兄弟在全球范围内的法律事务，包括华纳兄弟在 135 个国家的电影和电视制作与发行。约翰负责全球范围内所有工作室的法律支持，包括知识产权、诉讼、隐私、合规、监管执行以及并购。

约翰职业生涯的早期，他担任过各种职务，包括在两家顶级国际律师事务所担任私人执业合伙人，专门从事诉讼和监管程序。他还曾担任美国联邦通信委员会的总法律顾问和司法部民事司的副助理总检察长。

字节跳动首席执行官梁汝波表示：“我们非常高兴欢迎约翰加入我们的领导团队。他在公共服务、知名律师事务所以及娱乐行业的领导角色中积累了丰富的经验和专业知识。约翰拥有强大的法律直觉和成功领导全球团队的良好记录，我相信我们公司将从中受益匪浅。”

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