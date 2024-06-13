骁龙 8 Gen 4 旗舰处理器要来了！高通骁龙峰会 2024 定档 10 月 21~23 日

IT之家 6 月 13 日消息，高通官网宣布，Snapdragon Summit 2024（骁龙峰会 2024）将于 10 月 21 日~10 月 23 日在夏威夷毛伊岛举行。

按照高通历年的发布节奏，骁龙 8 Gen 4 旗舰手机处理器将在骁龙峰会 2024 上推出，IT之家将跟进后续消息。

博主 @数码闲聊站爆料曾称，高通骁龙 8 Gen 4 芯片（SM8750）重新设定的频率较为激进，自研超大核来到了 4.2GHz。

他还透露，手机厂商实验室样机跑 GeekBench6 可以做到单核三千分、多核一万分，给联发科的天玑 9400（MT6991）“上压力了”。

爆料跑分与骁龙 8 Gen 3 相比，单核提升 35.5%，多核提升 33.9%。IT之家附主流手机处理器 GeekBench6 跑分：

处理器 单核 多核 苹果 A17 Pro 2999 7903 天玑 9300 2264 7857 骁龙 8 Gen 3 2213 7466 苹果 A16 2671 7271 骁龙 8 Gen 2 2036 5697 天玑 9200 1905 5119

评论区有网友表示“新一代 888”，博主回复称“不至于，毕竟台积电 3nm”。

据IT之家此前报道，消息称高通公司目前正在重新设计骁龙 8 Gen 4 处理器，新的目标频率为 4.26GHz，这一变化主要是为了应对苹果 M4 / A18 / Pro 处理器。

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