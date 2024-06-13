日本初创公司 Carelogy 推出养宠 App：借助 AI 帮主人识别爱猫是否感觉疼痛

IT之家 6 月 13 日消息，据路透社今日报道，日本一初创公司 Carelogy 和日本大学（Nihon University）共同开发了一款名为“CatsMe!”的 App，通过训练识别 6000 张猫咪图片，自去年发布以来已有超过 23 万用户。

这款 App 可以判断猫咪何时感到疼痛，从而减少了用户推测何时需要带猫咪去宠物医院所承受压力的次数。开发者表示，这款应用的准确率超过 95%，随着 AI 识别更多猫咪面孔，其准确率还有望进一步提高。

据日本大学教授江田和也（Kazuya Edamura）介绍，兽医可以在一定程度上判断动物是否处于疼痛状态，但对主人来说，这是一项艰巨的任务。

“我们的统计数据显示，超过 70% 的老年猫患有关节炎或其他病症，但只有 2% 的老年猫真正去医院就诊。”江田说，“因此与其说是最终诊断，我们更愿意将这款应用作为工具，帮助主人了解情况是否正常。”

IT之家获悉，报道提到了一名 57 岁的女子 Kitakata 的故事，她多年以来养过很多宠物猫，目前拥有一只名叫“Chi”的 14 岁“高龄”老猫。为了尽可能延长 Chi 的寿命，她今年 3 月成为了这款 AI 驱动的养宠 App 的早期用户。

目前，借助这款 App，Kitakata 每天都会监测 Chi 的如厕情况，并使用其解读 Chi 的表情。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。