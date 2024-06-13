【IT之家开箱】201 英寸巨屏躺着看：雷鸟 Air 2s 智能眼镜图赏

上月底，雷鸟 Air 2s AR 眼镜正式开售，这款眼镜支持等效 6 米观看 201 英寸巨屏效果，支持画面跟随人眼视线，“无论是坐着、站立、平躺，用户都能以自然舒适的身体姿势开启巨幕娱乐”，官方定价 2698 元，首发尝鲜价 2399 元。

相较于传统的 VR、头戴式 AR 产品与环境“格格不入”的造型，造型更接近于传统墨镜的雷鸟 Air 2s 眼镜，并不会让你成为人群中的“显眼包”，非常适合社恐人群。

雷鸟 Air 2s 眼镜的裸机重量仅为 76g，展开尺寸为 176.5mm＊154.3mm＊47.4mm，出色的重量和体积控制，让雷鸟 Air 2s 眼镜能够轻松胜任各种佩戴环境和姿势。

细节上，雷鸟 Air 2s 的 EyeBox 更大，实测可达 11.2*6.5mm，更好适配大瞳距人群，鼻托采用了亲肤柔软的硅胶气囊设计，且支持三段式调节，可拆卸。

镜腿同样支持上中下 3 档位置调节，弹性设计支持外扩，适配更多脸型。

雷鸟 Air 2s 镜腿集成了扬声器和亮度、声音大小、设置等按键，右侧镜腿顶部，是 TYPE-C 接口。

雷鸟 Air 2s 眼镜本身提供了便携眼镜盒、眼镜布以及用于和手机、魔盒连接的数据线。

周边配件方面，雷鸟 Air 2s 魔盒像是一个缩小版的遥控器，机身上集成了两枚 C 口，分别用于充电和与眼镜连接。

魔盒功能按键与电视遥控器很接近，正面是菜单、主页、返回、上下左右等快捷键。左侧面有一枚“轻语模式”按键。右侧是电源键、音量加减键。

最顶部的卡扣，是 TF 卡卡槽位置，支持 TF 卡扩展，在方便查看本地存储的视频、图片等，单机重量 164g 左右。

雷鸟 Air 2s 的 JoyDock 设计简约硬朗，内置 10000mAh ⼤电池，实测重量 313g（包括黑色滑轨卡扣和短线），⽀持与 Switch 即插即⽤，⼀体式滑轨设计，底部包括 3 枚 C 口，分别用于自充电、与 Switch 连接，与眼镜连接。

面板方面，雷鸟 Air 2s 搭载了雷鸟自研的 BirdBath 光引擎和索尼低功耗 Micro OLED 屏幕（0.55 英寸），其中 2D 分辨率为 1920*1080，3D 分辨率达到了 3840*1080，拥有 600 尼特最高入眼亮度，清晰度（MTF）从中心区＞80% 提升至 85%，边缘区域提升至 20%。

雷鸟 Air 2 同时也是全球首款通过“ZREAL 帧享超高清认证”的 AR 眼镜，可实现 6 米等效 201 英寸 3D 高清巨幕效果；支持 60/120Hz 两档刷新率，支持 10 级亮度调节和屏幕色彩自定义调节功能。

音频方面，雷鸟 Air 2s 眼镜行业首发对称式音频结构设计，拥有 4 颗全频扬声器单元，同时配备 0.7mm 冲程，号称可带来更强的解析力和更好的低频表现；同时搭载相位消除技术和轻语模式，可大幅度减少漏音现象。

值得一提的是，雷鸟 Air 2s 支持观看苹果空间视频，用户可使用 iPhone 15 Pro 系列手机拍摄的空间视频，并直连接雷鸟 Air 2s 观看。

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