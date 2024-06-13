小米新 Redmi Pad SE 平板曝光：8.7 英寸，支持 4G 网络

IT之家 6 月 13 日消息，科技媒体 gizmochina 昨日（6 月 12 日）发布博文，挖掘 GSMA IMEI 数据库发现小米计划推出 Redmi Pad SE 8.7 4G 平板。

IT之家援引曝料信息，Redmi Pad SE 8.7 4G 平板型号分别为“24076RP19G”和“24076RP19I”，其中后缀 G 代表国际版，I 代表印度版，数据库中尚未出现“C”后缀的国内版本。

Redmi Pad SE 8.7 4G 相关曝料信息并不多，目前只能从名称上判断是支持 4G LTE 网络的 8.7 英寸平板。

小米于 2023 年 9 月在国内推出 Redmi Pad SE 平板，售价 899 元起。该产品正面配备 11 英寸 1200*1920 分辨率 LCD 屏，峰值亮度为 400 nits，支持 90Hz 刷新率，支持 1670 万色显示，对比度为 1500:1，拥有 70% NTSC 色域覆盖率，屏占比为 84.4%，获得德国莱茵低蓝光 / 无频闪双重护眼认证。

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