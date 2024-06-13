Windows NT 3.5 程序员讲述微软经典“三维管道”屏保轶闻

IT之家 6 月 13 日消息，Windows NT 3.5 程序员 Raymond Chen 发布回顾文章，分享了微软标志性“三维管道”（3D Pipes）屏保的幕后故事。

为何需要屏保

IT之家简要介绍下为何需要屏保，这是由于 CRT 显示器长时间处于静态图像情况下，会永久损坏屏幕，于是开发者为了防止“烧屏”设计了屏保，当显示器处于非活动状态时为其提供动画效果，从而保护屏幕并延长其使用寿命。

故事从 20 世纪 90 年代中期开始

故事的开头要从 Raymond 的同事说起，90 年代中期，他在微软公司的 OpenGL 图形编程接口团队工作。

Raymond 及其同事为当时尚未发布的 Windows NT 3.5 实现了 OpenGL 硬件加速，却没有办法向终端用户展示先进的 3D 渲染功能。

选择屏保来展示 OpenGL 硬件加速

他的同事提议在 Windows 团队内部举办屏保设计大赛。屏幕保护程序是一个完美的低风险尝试，即便出现任何问题，也可以建议用户避免使用。

比赛规则很简单：每个小组制作最炫目的 3D 屏幕保护程序，由全公司投票决定优胜者。获胜的屏幕保护程序将整合到 Windows NT 成品中。

OpenGL 小组全力以赴，制作出了 3D 文字、3D 迷宫和 3D 飞行物体等 3D 动画，但他们的杰作是令人费解的 3D Pipes。

视频源：丰 sulfone

市场部全盘收纳

在收集了所有参赛作品后，团队向他们的 Windows NT 同事发送了安装说明和投票链接。就在评委们准备统计票数时，市场部的一位同事宣布所有作品都值得在 Windows NT 中使用。

这位同事试用了这些屏保之后，表示非常喜欢这些屏保，并回应称：“你们可以取消投票了。我们会把它们全部添加到产品中”。

于是在这封电子邮件之后，3D Pipes 和其它屏保一起，从地下实验搬出来，进入成千上万的桌面。

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