支持隔空播放（AirPlay）功能，Windows 版苹果 Apple Music 应用获推 1.4.4.41 版本更新

IT之家 3 月 11 日消息，苹果公司近日为 Windows 版 Apple Music 应用推出 1.4.4.41 版本更新，在安装该版本更新并登录 Apple ID 后，用户可以使用隔空播放（AirPlay）功能，无需“降级”回 Windows 版 iTunes 即可远程播放歌曲。

IT之家注意到，相关隔空播放功能支持任何兼容设备，即“Mac / iOS 平台 Apple Music 能投播的设备，Windows 版 Apple Music”也能投，不过在专辑“小窗口”模式下相关按钮无法使用，必须在应用主界面才能切换隔空播放设备。

另据IT之家此前报道，Windows 版 Apple Music 已经是“正式版”应用，无法更新到 Windows 10 的 PC 用户仍可继续使用 iTunes，但新的独立应用提供了更加现代、易用的体验，与 Mac 界面更加相似。

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