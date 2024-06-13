考古修复“辛追夫人”3D 数字人被质疑是复原专家自己，官方人员否认

IT之家 6 月 13 日消息，今年是马王堆汉墓考古发掘 50 周年，在 5 月 18 日国际博物馆日，湖南博物院首次公开发布“辛追夫人”3D 数字人形象。

然而，该形象被部分网友质疑，“辛追夫人”的面容尤其是鼻子部分，与主导该项目的中国颅面复原专家袁中标极为相似，怀疑专家是按照自己面容对“辛追夫人”的面容进行的复原。

6 月 11 日上午，湖南博物院马王堆汉墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣向纵览新闻澄清：已关注到网上的讨论，“辛追夫人”数字人形象与复原专家人脸绝无关系。

IT之家查询获悉，马王堆汉墓是西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬，是 20 世纪最重大的考古发现之一。此次 AI 修复的 3D 数字人辛追是长沙国丞相利苍的妻子，1972 年出土于长沙市东郊浏阳河旁的马王堆 1 号墓，其遗体是世界上已发现的保存时间最长的湿尸，甚至有“东方睡美人”的称号。

湖南博物院在 5 月 18 日发布“辛追夫人”数字人形象时介绍称：

“辛追夫人”3D 数字人形象分别为年龄约 35 岁的全身坐姿版和 50 岁左右的头部形象，以上世纪 70 年代马王堆汉墓辛追夫人出土时的头部扫描 X 光片为主要依据，再通过 X 光片、现场观察、模型测量计算出女尸头骨结构形状及五官比例关系，分析女尸头骨结构特征，并结合现代技术，建构出女尸头骨的数据模型，最大限度复原了其容貌。 目前，辛追夫人数字人项目仅复原了辛追夫人 50 岁、35 岁左右的面部形象，其发饰、头饰、服饰等细节还在进一步深化中。项目下一阶段拟推出的辛追夫人 AI 智能体可以进行多轮、长周期记忆和对话式互动。

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