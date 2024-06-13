realme 成为最受印度年轻人欢迎的智能手机品牌

IT之家 6 月 13 日消息，根据 Counterpoint Research 对印度年轻消费者（16-25 岁）的调查，realme 以 58% 的支持度成为最受印度年轻人欢迎的智能手机品牌，而小米和 vivo 分别以 54% 和 53% 紧随其后。

▲ 图片来源于 Counterpoint

据这份 6 月 12 日的调查报告显示，性价比、最新技术、优质分别以 25%、18%、16% 成为印度人购买智能手机时前三位的关注要素。而 realme 品牌以“年轻”、“现代”、“潮玩”、“速度”等作为品牌的宣传词，与印度用户的需求十分契合。

在售价 20000 卢布（IT之家备注：当前约 1628 元人民币）以下的手机市场中，年轻用户群体尤其注重产品的性价比并对最新技术有着强烈的渴望，他们对这些因素的关注度远超其他消费者。

▲ 图片来源于 IDC 官网

今年 2 月，数据调研公司 IDC 发布了一份针对印度智能手机市场 2023 年度的调查报告。报告显示，去年 realme 品牌在经历了大范围的下滑后，仍以 12.5% 市场份额占到了印度市场第三的位置。

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