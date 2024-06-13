美团电单车防烫坐垫全国陆续上线，号称“可降温 25℃以上”

IT之家 6 月 13 日消息，截至 6 月 13 日，中央气象台已连发 7 天高温预警，全国多地迎来 40℃以上高温。美团官方宣布，美团电单车防烫坐垫正在全国陆续上线，可降温 25℃以上。

此外，6 月 12 日，美团开展全国骑手防暑降温保障工作，联合餐饮和零售商户为骑手提供折扣清凉餐和免费冷饮。针对骑手反映夏季手机耗电量高的问题，美团充电宝在全国 80 多个城市上线“免费用宝”活动，美团骑手在指定点位借还可免费使用充电宝。

特殊天气下，美团配送保障专班将启动应急机制，为骑手提供配送补时，剔除因天气造成的差评，同时动态调整配送半径，以减少骑手暴露在户外的时间。

IT之家注意到，中央气象台 6 月 13 日 06 时继续发布高温橙色预警，尽量避免在高温时段进行户外活动。

预计 6 月 13 日至 15 日，华北大部、黄淮、陕西中北部、山西中南部、苏皖北部、湖北北部以及内蒙古西部和东南部、新疆南疆盆地等地有高温天气，其中，河北中南部、山东西北部、河南中北部等地部分地区可达 40～42℃以上。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。