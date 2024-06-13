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首页 > 智车之家>新能源汽车

比亚迪宋 L DM-i 完成申报，采用全新设计，预计搭载第五代 DM 混动技术

2024/6/13 17:10:24 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 CMCC 的线索投递！

IT之家 6 月 13 日消息，在工信部今天发布的最新一批申报名单中，比亚迪一款尾标为“宋”的全新 SUV 首次亮相。该车采用插电式混合动力系统，预计为最新的第五代 DM 技术

IT之家汇总该车主要信息如下：

  • 新车长宽高分别为 4780/1898/1670mm，轴距 2782mm，总质量 2375kg。从选装照片来看，该车还可选装“宋 L”车标，外观特征与比亚迪官方此前预热的宋 L DM-i 相符

  • 动力方面，该车搭载一台 1498ml 排量的发动机，最大功率 74kW；永磁同步电机的峰值功率为 160kW。

作为对比，纯电版本的宋 L 长宽高为 4840/1950/1560mm，轴距为 2930mm，可见宋 L DM-i 的体型略小于同名纯电车型。

宋 L DM-i 继承了王朝网家族的设计语言，其前脸设计与秦 L DM-i 相似，拥有大尺寸的六边形格栅和通过黑色饰条相连的头灯，前包围装饰有银色饰条。其车身线条流畅，带有溜背风格，同时配备了隐藏式门把手和后排隐私玻璃，轮辋采用全新的半封闭设计。车尾部分与宋 L 相似，配备了贯穿式尾灯和两段式后扰流板。

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