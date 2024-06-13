全球首款 RISC-V 笔记本升级第二代，DC-ROMA RISC-V Laptop II 将预装 Ubuntu 系统

IT之家 6 月 13 日消息，DC-ROMA 是由 RISC-V 基金会牵头，深度数智开发、鉴释科技调试的全球首款原生 RISC-V 开发笔记本电脑，于去年 3 月发布。

▲ DC-ROMA RISC-V Laptop II

时隔一年多，深度数智宣布推出 DC-ROMA RISC-V Laptop II 笔记本，也就是产品的第二代。该机也是全球首款预装 Ubuntu 的 RISC-V 笔记本电脑。

新款 DC-ROMA RISC-V Laptop II 首次搭载了进迭时空的“SpacemiT Key Stone K1”8 核 RISC-V CPU，运行速度最高 2.0GHz，内存可选 8GB / 16GB LPDDR4X，存储最高 1TB SSD。

此外，进迭时空的 SpacemiT Key Stone K1 还是全球首款支持 RISC-V 高性能计算 RVA 22 Profile RVV 1.0 的 SoC，具有 256 位宽度，并凭借基于 IME Group 设计原理的定制矩阵，使得操作指令拥有 AI 功能。

该笔记本采用了全金属外壳，与上一代相比更加耐用，散热性能也得到提升。机身重量为 1.36kg，厚度为 1.7cm。

该机首次搭载了定制的 Ubuntu Desktop 23.10 系统，而上一代为 openKylin 系统。

接口方面，该机配有双 USB-C 接口、双 USB 3.0 接口、TF 卡槽、3.5mm 耳机孔，还有一个用于开发的 8Pin 接口，IT之家附图如下：

新机配有 14 英寸 1920x1080@60Hz IPS 屏，最高 8 小时续航，支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2，配有 1080P 摄像头。

DC-ROMA RISC-V Laptop II 将于 6 月 24 日至 6 月 28 日在 2024 年 RISC-V 欧洲峰会上首次亮相，预售将于 6 月 18 日开放。

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