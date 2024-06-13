Win10 21H2 系统已停止支持，微软将为用户自动更新至 22H2 版本

IT之家 6 月 13 日消息，微软 Windows 10 21H2 企业版、教育版和 IoT 企业版已于 2024 年 6 月 11 日结束支持。2024 年 6 月 11 日发布的 2024 年 6 月安全更新是此版本提供的最后一个更新。

值得一提的是，Win10 21H2 家庭版、专业版、专业教育版和专业工作站版早在 2023 年 6 月就已停止支持，而企业版 LTSC 2021 和 IoT 企业版 LTSC 2021 用户将继续获得支持并一直持续到 2027 年 1 月 12 日，后者还可以在 2032 年 1 月 13 日之前获取延长更新服务。

微软现更新支持文档，表示将自动为上述 Windows 用户启动功能更新，从而使其能够升级到 22H2 版本。而且与往常一样，微软还“建议将符合条件的设备升级到 Windows 11”。IT之家附微软原文：

截至 2024 年 6 月 11 日， Windows 10 版本 21H2 的企业版、教育版和 IoT 企业版 已终止服务。2024 年 6 月 11 日发布的 2024 年 6 月安全更新是此版本提供的最后一个更新。在此日期之后，运行此版本的设备将不再收到包含最新安全威胁保护的月度安全和预览更新。 为了帮助你保持受保护和高效工作，Windows 更新会在服务结束或几个月内自动启动非 IT 部门管理的 Windows 10 商业设备的功能更新。迁移到 Windows 10 版本 22H2 后，你的设备将始终受到支持，并接收对安全和生态系统运行状况至关重要的每月更新。

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