微软发布 Win10 Build 19045.4353 RP 预览版，设置主页新增账户相关资料

IT之家 5 月 21 日消息，微软刚刚向 Win10 22H2 发布预览通道推送了 KB5037849 补丁，更新后版本号提升至 Build 19045.4472。

IT之家汇总新版本更新内容：

新增功能

此更新在 “设置” > “主页” 中提供了 Microsoft 账户相关通知。用户可查看 Microsoft 账户绑定的各类微软应用，例如 Microsoft 365 订阅和 OneDrive 云盘，从而帮助用户备份数据及管理订阅。

此外，用户还可以添加额外的安全验证来防止账户被锁。此功能将会在开始菜单和设置中显示相关通知，用户可以在“设置” > “隐私和安全” > “常规”中管理相关通知。

Bug 修复

此更新解决了影响应用许可的问题，例如 Windows Copilot（预览版）无法按预期工作。

此更新解决了设备从待机状态恢复时可能出现的问题，例如“0x9f DRIVER_POWER_STATE_FAILURE”报错。

此更新解决了可能导致机器无法启动的某些冲突条件，主要发生在设置引导加载程序包括多个操作系统选项时。

此更新针对某些硬件设置改善了内存粒度，从而降低了过度使用内存的问题，并使性能更加高效。

此更新解决了影响加速器后端存储管理路径的问题。该问题会导致部分设备出现内存泄漏问题。

此更新针对部分移动运营商更新了国家 / 地区和运营商设置资产 (COSA) 配置文件。

此更新解决了影响容器网络地址解析协议 (ARP) 的问题。该问题会导致外部端口返回错误的 VSID。

此更新会影响虚拟机监控程序保护的代码完整性（HVCI），现已兼容当前已支持的驱动程序。

此更新包含对 Windows 内核易受攻击驱动程序阻止列表文件 DriverSiPolicy.p7b 的季度更改，将易受“自带易受攻击驱动程序 (BYOVD)”攻击的驱动程序添加到列表中。

此更新解决了影响受保护进程轻量级 (PPL) 保护的问题。您可以绕过这些保护。

此更新解决了影响某些无线耳机的问题。例如在使用 2023 年 4 月及以后固件的设备上会出现蓝牙连接不稳定的问题。

此更新解决了影响分布式事务协调器 (DTC) 的问题。当它检索映射时会发生内存泄漏的问题。

此更新解决了影响 Windows 本地管理员密码解决方案 (LAPS) 的问题。其后身份验证程序（PAA）没能在宽限期结束时出现，反而会在重启电脑时出现。

此更新对 Windows 搜索进行了一些更改，从而使其更加可靠，并且更容易找到新安装的应用。此更新还为您提供个性化的应用搜索体验。

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