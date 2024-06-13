0 元安装省 610 元：海信科龙 3 匹空调 3569.8 元 12 期免息（一级能效）

海信科龙空调 3 匹柜机 KFR-72LW / LX1-X1 日常售价 4799 元，今日叠加下方优惠仅需 3569.8 元元。

点击下方卡片领 500 元券；

领 200-20 元平台补贴券：点此领券（点击页面下方“主会场”可领券）；

下单时选择以旧换新（可选煮蛋器、加湿器等小物件），京东补贴 300 元；

PLUS 会员下单立减 19.2 元 + 售价下方可领 240 元补贴券。

实付 4799-500-20-300-19.2-240=3719.8 元，另外通过“直播间规则（下方有详细规则）”再返 100 元 E 卡，晒单再返 50 元，折合仅需 3569.8 元：

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

直播间返卡规则

点击宝贝右上方“看直播抽京豆” → 发送“X 日购买 18 号链接 72LX 抽中 100E 卡安装晒单后返”（X 日为当日日期），公屏打出文字后，截图联系客服发送“大吉大利”后下单（详询主播）。

0 元安装规则

约可节省 80 元支架 + 220 元加长管 + 90 元空开 + 20 元螺栓 + 100 元高空作业 + 100 元打孔 = 610 元。

空调参数

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】