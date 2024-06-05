3599 元 → 2940 元：小米米家新风空调 Pro 1.5 匹京东新低（超一级能效）

小米 米家新风空调 1.5 匹 KFR-35GW / F5A1 发布于 2024 年 4 月份，上市价 3599 元。

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据介绍该空调为新一级能效，APF 值为 5.65（新一级能效为 5.00），号称全年预计可省电 361 度。其配备新一代双缸压缩机，对比普通单缸压缩机低频稳定性提升 30%，抗过负荷能力提升；同时配备双排冷凝器，换热面积加大，散热面积提升 82%；配有 13.6mm 宽翅片，可增加换热面积。

此外，该空调配有灵云智控引擎，可实现极速温度控制、温域上限控制、振动抑制等功能。同时，该空调支持小米澎湃智联，可通过米家 App、小爱同学进行操控。

IT之家同时注意到，该空调新风量为 60m³/h，号称具有 99% 的室内 PM2.5 去除率、93% 的室内甲醛去除率。此外，其噪音最低为 18 分贝，配有 HEPA 滤芯，4 层净化，可带来 99% 抑菌率。结构上，其内置弹出式大导风板，支持超广角无感送风。自清洁方面，该空调可实现 56℃内机自清洁。

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