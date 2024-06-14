迪士尼《海洋奇缘》真人电影女主角选定，和巨石强森搭档拍摄

IT之家 6 月 14 日消息，迪士尼和巨石强森于 2023 年 4 月宣布正在拍摄《海洋奇缘》的真人版电影，为动画配音的巨石强森将继续出演毛伊巨人，配音莫阿娜的奥丽伊・卡瓦洛则不会出演，而是担任执行制片人（与巨石强森一起）。

时隔一年多，迪士尼昨日宣布，已选定 17 岁的澳大利亚女演员 Catherine Laga'aia（凯瑟琳・拉加艾亚）出演《海洋奇缘》真人电影女主角。

该片将于 2026 年 7 月 10 日在北美上映。Laga'aia 表示：“我的祖父来自萨瓦伊岛帕劳利的法阿拉。我的祖母来自萨摩亚乌波卢岛主岛的 Leulumoega Tuai。我很荣幸有机会颂扬萨摩亚和所有太平洋岛屿人民，并代表像我一样的年轻女孩。”

IT之家查询获悉，《海洋奇缘》动画电影于 2016 年上映，讲述了太平洋小岛上居住着爱好航海的波利尼西亚人，女孩莫阿娜渴望探索神秘岛屿，和神话里的英雄、活过来的图腾雕像毛伊踏上冒险航海之旅。

故事最早始于住在风和海的半神毛伊（巨石强森 Dwayne Johnson 配音），他偷走了女神的特菲堤之心，导致岩浆魔鬼厄卡陷入疯狂的状态，南太平洋各小岛也面临着毁灭的威胁。一千多年后，某座小岛上的酋长女儿莫阿娜（奥丽依・卡拉瓦霍 Auli'i Cravalho 配音）在父母的呵护下渐渐长大，童年时她曾偶然捡到特菲堤之心，亦曾受到大海的召唤，然而父亲却严厉禁止莫阿娜出海，即使小岛正遭受着死亡的威胁。从奶奶那里，莫阿娜知晓了他们这一族人的历史，于是为了拯救小岛，她依然出海去寻找被困在某地的毛伊，好让他归还特菲堤之心。历经千辛万苦，莫阿娜终于见到了这个传说中的高傲自大的半神。而毛伊则担心特菲堤之心带来霉运拒绝前往。 只不过在命运的指引下，毛伊还是随着莫阿娜踏上未知的征途……

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