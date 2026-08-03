小米推出 REDMI 投影仪 5 / 5 Pro：1080P 物理分辨率，999 / 1899 元

IT之家 8 月 3 日消息，小米今日推出 REDMI 投影仪 5 和 REDMI 投影仪 5 Pro，到手价分别为 999 元和 1899 元。

REDMI 投影仪 5 搭载一体式金属云台，投影俯仰角度可 360° 调节，可投天花板；CVIA 亮度达到 400 流明，拥有 1080P 物理分辨率，1.2:1 投射比，可投 120 英寸巨幕；内置 ToF 激光感知模组，支持 ToF 无感自动对焦、自动校正；搭载 1GB 内存 + 32GB 闪存。

REDMI 投影仪 5 Pro 拥有 1000 流明 CVIA 亮度，支持 120Hz 高刷，支持 30° 大角度侧投；采用密闭式光机 + 全玻镜头，相比上一代清晰度提升 10%；采用一体式云台设计，支持 150° 调节；搭载双 10W 扬声器 + 低音被动盆，支持杜比音频技术；搭载 MT9660 芯片，配备 2GB + 64GB 存储组合。

IT之家附两款产品详细参数如下：

REDMI 投影仪 5

REDMI 投影仪 5 Pro

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