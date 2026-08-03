余承东官宣华为首款 RGB-MiniLED 电视来了：RGB 三原色独立发光，8 月 5 日正式开售

IT之家 8 月 3 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日宣布，华为首款 RGB-MiniLED 电视来了！新品可通过 RGB 三原色独立发光，色彩更加准确，将在 8 月 5 日正式开售。

从余承东发布的产品预热图可以看到，这款新品的命名为华为 Vision 智慧屏 6 SE RGB，采用 RGB-MiniLED 技术，支持鸿鹄画质还原色彩。

参考IT之家此前报道，今年 7 月，华为就在京东上架了 Vision 智慧屏 6 SE RGB，提供 55 / 65 / 75 英寸可选，定价为 3499 元起（部分地区国补后 2974.2 元起）。

55 英寸：3499 元

65 英寸：4699 元

75 英寸：5799 元

系列产品采用 4K RGB-Mini LED 面板，提供至高 300Hz 刷新率，搭载自研光色同控芯片，覆盖 105% BT.2020 色域，响应速度 8ms。

该机至高配备 100W 功率音响系统，CPU 采用“双核 A53+ 双核 A73”架构设计，配备 3GB RAM 和 64GB 存储空间，预装 HarmonyOS 系统，提供 4K 超级投屏、鸿蒙 AI、门锁联动等特性。

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