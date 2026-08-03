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2026 暑期档票房冲破 75 亿，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》分列前三

2026/8/3 22:42:43 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 雨雪载途I'm OK 👌会弹琴的九号 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，据猫眼专业版数据，截至 8 月 3 日 18 时，2026 年暑期档（6 月 1 日-8 月 31 日）总票房超 75 亿，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》《给阿嬷的情书》《小黄人与大怪兽》分列暑期档票房榜前五位。

值得一提的是，暑期档有近 120 部中外影片陆续上映，包含历史、喜剧、动作、动画、科幻等多种类型。其中，漫威《蜘蛛侠：崭新之日》已于 7 月 29 日在中国内地率先上映，国内首周开画票房劲收 8.24 亿，创近 5 年最佳真人进口影片开画成绩，成为近 7 年唯一连续五天单日票房破亿真人进口影片。

另外，2026 年度电影总票房（含预售）突破 230 亿元，暑期档票房已突破 72 亿，连续 23 天单日票房过亿。《飞驰人生 3》《功夫女足》《给阿嬷的情书》暂列 2026 年度电影票房榜前三。

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关键词：电影票房暑期档

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