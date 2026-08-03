英国再次要求设立“后门”获取加密数据，苹果提起法律诉讼进行反击

IT之家 8 月 3 日消息，据《金融时报》今日披露，针对英国政府再次试图要求苹果设立“后门”以获取客户加密数据一事，苹果已提起新的法律诉讼。

法庭下发的一份文件显示，英国政府提出了一项备受争议的要求，试图迫使苹果允许其访问英国用户的加密云端数据备份。为此，苹果已于上个月向调查权力法庭提起新的法律诉讼。

据IT之家此前报道，2025 年 1 月，英国内政部依据《调查权力法案》，秘密向苹果公司下发了一份“技术能力通知（TCN）”。该通知要求苹果在其 iCloud 服务中创建一个能够绕过端到端加密的“后门”，从而赋予英国安全机构随时访问全球用户加密云端数据的能力。

苹果公司对此予以公开反击，不仅发表声明强硬拒绝设立任何“后门”，还决定在英国地区停用 iCloud 的“高级数据保护”功能。

随后，美国政府以维护美国公民隐私及英美贸易协议为由介入此事，对英国持续施压。最终，英国政府同意放弃强制苹果设立上述“后门”的命令。

然而，在去年下半年，英国当局再次向苹果下发了一份新的“技术能力通知”。与此前不同，新指令明确规定该要求仅适用于英国用户的数据。英国政府坚称，执法部门在调查恐怖主义和儿童性虐待等案件时，必须依赖此类技术手段。

对于外界的担忧，英国内政部此前曾辩称，下发此类命令所依据的《调查权力法案》已包含强有力的保护机制，相关措施只会在绝对必要的情况下被启用。内政部还强调，在这些特定情境下，隐私保护与公共安全并非“水火不容”。

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