苹果曝出数据管理漏洞：部分员工离职后仍可通过个人 iCloud 访问公司机密文件

IT之家 8 月 3 日消息，苹果公司起诉 OpenAI 窃取商业机密一案持续发酵。据 The Information 报道，多名前苹果员工透露，即便苹果已切断他们的企业内网权限，他们仍能访问在职期间的共享文档。部分员工甚至在文件更新时，还能继续收到通知。

这些文档包含产品发布会计划等机密资料。前员工们表示，他们并未刻意保留这些访问权限，而是意外发现工作文件与个人的 iCloud 数据混在了一起。

据悉，该问题的根源在于苹果长期鼓励员工将个人 Apple ID 与公司提供的 iCloud 存储空间绑定。苹果为员工提供了 2TB 的 iCloud 空间，并允许其与现有的个人存储套餐合并。

这种安排导致部分工作文件存放在了苹果无法完全掌控的账户中。只要文档未被存放在苹果统一管理的“工作”文件夹内，员工在归还公司设备并离职后，依然能够访问。

苹果曾推出 Apple Work 文件夹以加强对工作文件的管控，但存放在该文件夹之外的内部文件，仍可能与个人照片等数据混合，并在员工离职后继续同步。

IT之家从报道获悉，在 2019 年左右全面引入 Slack 之前，苹果在工作沟通和文件共享方面高度依赖 iMessage。员工离职时，苹果虽能随时切断其 Slack 权限，但前员工往往能保留以往的 iMessage 聊天记录及附件。

报道还指出，高管离职时，苹果会对他们的设备进行严格审查。相比之下，普通员工接受的审查往往不够彻底，这进一步增加了脱离苹果管理系统的文件被遗留在个人设备上的风险。

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