谷歌放出 Pixel 11 Pro Fold 折叠屏手机官方预热视频，8 月 13 日发布

IT之家 8 月 4 日消息，继上周预热 Pixel 11 Pro 之后，谷歌如今又正式放出了 Pixel 11 Pro Fold 的官方预热视频。

这段时长 15 秒的视频延续了此前“Ask more of your phone（让你的手机发挥更大价值）”的宣传风格，旁白写道：“想要换一部手机，你需要拥抱新事物，也需要拥抱能够展开的一切（To switch phones, you have to be open to what's new. And to what opens）。”其中，“open（打开）”一词也巧妙呼应了折叠屏手机的形态。

IT之家注意到，在视频播放约 5 秒时，可以看到 Pixel 11 Pro Fold 的相机模组，镜头采用胶囊形开孔设计，并从横向相机条（Camera Bar）中略微凸起。

整个预热视频内容较为简单，不过手机背部发光的“G”标志只是经过艺术化处理的视觉效果，并不意味着真机具备这一功能。

与此同时，Google Store 官网首页已经上线了倒计时页面，显示新品将于 8 月 12 日太平洋时间上午 7 点（北京时间 8 月 12 日 22 点）开启相关活动。Best Buy 的 Pixel 11 系列专题页面也同步上线了预购倒计时。

这意味着，Pixel 11 系列的预购可能会在 Made by Google 2026 发布会正式开始前开放。按照目前的信息，发布会直播将于 8 月 12 日太平洋时间下午 3 点（北京时间 8 月 13 日凌晨 6 点）举行。去年谷歌也采用了类似安排，不过当时预购开启时间仅比发布会提前 1 小时。

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