苹果向法院申请临时禁令，阻止 OpenAI 使用、披露其机密信息

IT之家 8 月 4 日消息，苹果当地时间周一向美国法院申请初步禁令，要求禁止两名前员工以及 OpenAI 获取、访问、使用或披露涉嫌属于苹果的机密信息。与此同时，苹果正推进其商业机密侵权诉讼。

据IT之家了解，苹果上个月起诉了 OpenAI 以及目前已加入 OpenAI 工作的两名前员工，指控他们盗用苹果商业机密，以帮助 OpenAI 推进消费级硬件业务。这起诉讼标志着两家公司之间持续已久的紧张关系进一步升级。

与此同时，苹果周一还提交了一项加快证据开示程序的动议，要求被告提供与涉嫌访问苹果专有信息和商业机密相关的文件。

苹果还请求法院要求诉讼中涉及的两名前苹果员工刘畅（Chang Liu，音译）和唐坦（Tang Yew Tan，音译）接受庭前证词询问（deposition）。此外，苹果还要求 OpenAI 员工彭宇婷（Yu-Ting Peng，音译）以及另一位曾任职于苹果、目前供职于 OpenAI、但身份尚未公开的员工接受问询。

刘畅曾担任苹果高级系统电气工程师，唐坦则曾任苹果 iPhone 和 Apple Watch 产品设计副总裁。

苹果还要求 OpenAI 以及其商业硬件部门 io Products（同样被列为本案被告）的企业代表接受庭前证词询问。

苹果在提交给法院的文件中表示：“如果法院不发布初步禁令，苹果将遭受无法弥补的损害。”

对此，OpenAI 当地时间周一晚间在一篇博客文章中回应称：“苹果申请初步禁令既基于错误信息，也完全没有必要，因为我们既没有，也不希望拥有苹果的任何商业机密。”

苹果向美国加利福尼亚州北区联邦地区法院提起这项诉讼，此前 OpenAI 刚刚成功抵御了马斯克旗下 xAI 发起的一项法律挑战。

这起诉讼也意味着双方将在未来 AI 硬件设备领域展开正面交锋。这类设备未来可能不再依赖传统应用程序或操作系统，一旦获得成功，消费者的注意力可能会从苹果最畅销的 iPhone 转移出去。分析人士认为，OpenAI 正在研发一款智能手机或其他消费级硬件产品。

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